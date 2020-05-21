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Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь

Новости. Общество
11:01, 22 Мая 2020
фото: © Tele2
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Tele2 предлагает абонентам собираться в группы и получать за это скидку на абонентскую плату для каждого номера.

Все участники могут выбрать разные тарифные планы и сократить ежемесячные платежи за сотовую связь на 15%.

Tele2 продолжает поддерживать россиян в период самоизоляции. Сегодня крайне важно оставаться дома и минимизировать контакты с другими людьми. Следуя концепции "Другие правила", оператор предлагает, не подвергая здоровье риску, объединяться онлайн и получать за это скидки в рамках программы "Выгодно вместе".

Для этого необходимо в личном кабинете или приложении "Мой Tele2" создать группу, добавив в нее номера близких, друзей или коллег (до 5 человек), каждому участнику зачислить абонентскую плату по тарифу и подключить услугу "Автоплатеж". Этот удобный и безопасный сервис позволяет настроить автоматическое пополнение счета мобильного телефона без комиссии с банковской карты. Для постоянного применения скидки важно, чтобы все участники группы своевременно вносили плату.

Так, после создания группы скидка для каждого из трех номеров составит 5%, для четырех – 10%, а для пяти участников абонентская плата станет меньше на 15% для каждого. Если привязать карту Visa, предоставляется дополнительная скидка в 5%, которая суммируется с групповой. Таким образом, каждый участник программы может получить скидку до 20%, которая распространяется не только на абонентскую плату по основному тарифу, но и на все дополнительные услуги, пакеты, подключенные в рамках тарифного конструктора.

Предложением можно воспользоваться при подключении или переходе в Tele2 со своим номером на открытых для подключения тарифах "Мой разговор", "Мой онлайн", "Мой онлайн+". Программа также доступна на тарифе "Везде онлайн" для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Если приобрести комплект SIM-карт для всех участников в интернет-магазине Tele2, создание группы произойдет автоматически. Кроме того, программа уже доступна всем существующим абонентам перечисленных тарифных планов. Сменить тарифный план удобно в мобильном приложении "Мой Tele2" или на сайте.

При оформлении нового номера на сайте курьер бесплатно привезет домой SIM-карту. Для ее активации абонент может пройти простую саморегистрацию или заключить бумажный договор. В условиях роста онлайн-заказов Tele2 важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту без долгого ожидания курьера с помощью "Яндекс.Такси". Водители, сотрудничающие с сервисом, доставят SIM-карты клиентам на дом. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения.

"Tele2 уже давно не ограничивается ролью поставщика мобильных услуг. Мы стремимся быть партнером по стилю жизни, поддерживать интересы абонентов и запускать полезные продукты, которые будут актуальны в текущей ситуации. В период самоизоляции особенно важны выгодные предложения, которые позволят сохранять привычный ритм жизни и не увеличат траты. Tele2 предлагает абонентам объединяться в онлайн-группы и платить меньше за связь. Программа "Вместе выгоднее" позволит получить скидку на абонентскую плату и услуги для каждого участника группы. Создать такое онлайн-сообщество очень просто в личном кабинете на сайте или в приложении "Мой Tele2", – рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. 

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Комментарии

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кир
2020-05-22 12:50:43
Бесплатного сыра не бывает. Хотя... есть бесплатная радиосвязь. :)
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