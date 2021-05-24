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Tele2 предлагает жителям Карелии «Больше»

Новости. Общество
12:45, 25 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Tele2 запускает программу лояльности «Больше» в Карелии.

Теперь жители региона могут получить скидку 25% на заказ в «Додо Пицца», бонусные баллы на заказ в сервисе доставки еды CHIBBIS и бесплатный час прыжков на батутах в Арене Life.

Ваш голос изменит мир вокруг
23.05.2021 13:26

Tele2 продолжает работать по другим правилам и дарит своим клиентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. На этот раз клиентов оператора в Карелии ожидают приятные бонусы в самых популярных категориях: еда и развлечения. Участники программы лояльности «Больше» до 31 июля могут получить в подарок час прыжков на батутах  при покупке билета на батуты в спортивный комплекс Арена Life, скидку 25% в «Додо Пицца» при заказе от 700 рублей как на доставку и самовывоз, так и в ресторане и 500 баллов в подарок при заказе в сервисе доставки еды CHIBBIS.

Чтобы принять участие в акции, необходимо открыть мобильное приложение «Мой Tele2», перейти в раздел программы лояльности «Больше», выбрать любое понравившееся предложение и активировать промокод. После получения SMS с кодом достаточно показать его на кассе или ввести на сайте или в приложении компании-партнера. Подробности доступны на сайте.

Программа лояльности «Больше» действует с 2017 года. Она рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, ресторанов, а также образовательных сервисов.

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