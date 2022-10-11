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Tele2 продолжает активно развивать в Карелии свою сеть

Новости. Общество
09:19, 09 Ноября 2022
фото: © Теле2

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Самый молодой оператор сотовой связи России создал в регионе высокий запас прочности.

Проблемы, с которыми столкнулась отрасль телекоммуникаций из-за прекращения поставок оборудования, не сказались на качестве связи Tele2 в Карелии. Компания продолжает развивать свою сеть на территории республики. Об этом директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин рассказал на встрече с журналистами.

Так, в этом году новые передатчики и модули установили в Костомукше, Медвежьегорске, Сегеже и поселке Ильинском. Дополнительное оборудование, значительно улучшившее качество мобильного интернета, в Беломорске, Сортавале, Кондопоге и в стремительно растущем микрорайоне Древлянка в Петрозаводске. Кроме того, в рамках соглашения Tele2 с РТРС проведены работы по установке оборудования в селах Деревянном и Святозере, а также в поселке Деревянка.

«В 2022 году к пандемии прибавились новые вызовы, с которыми мы должны справляться. Учитывая ситуацию с прекращением поставок оборудования, компания Tele2 находится сейчас, пожалуй, в самом выгодном положении. У нас самая молодая сеть, которая недавно модернизирована. Мы уверены в нашем запасе прочности», — считает директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин.

Слова Зыкина подтверждает исследование аналитического агентства TelecomDaily, в 2021 году Tele2 стал лидером по темпам строительства базовых станций среди всех операторов России — его сеть выросла на 18%. А в Карелии за это время количество 4G станции увеличилось на 25%.

«За год мы привлекли для нашего региона беспрецедентный объем инвестиций — более 150 млн рублей. Результаты этой работы наши абоненты видят уже сегодня. Надежная сеть — это одна из наших точек опоры», — отметил Андрей Зыкин.

Вместе со связью Tele2 в районы Карелии приходят и точки продажи компании. SIM-карты оператора можно приобрести уже в 850 таких точках в шаговой доступности. Кроме того, люди не готовы отказываться и от онлайн-доставок SIM-карт, которые активно развивались как сервис во время пандемии. В Карелии почти в два раза вырос спрос на эту услугу. В Петрозаводске SIM-карту абоненту сегодня могут доставить на такси.

Активно развивает Tele2 в Карелии и свои цифровые сервисы. Так, в первом полугодии 2022 года компания увеличила в республике продажи в цифровых каналах на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пять раз выросло количество подключений с помощью технологии eSIM (удаленного подключения с цифровой регистрацией).

«Компания на сегодняшний день является трендсеттером отрасли. Мы первыми на рынке ввели правило, что минуты и Гб, которые накапливаются у абонентов и остаются неизрасходованными, не сгорают, а переносятся на следующий месяц. Сегодня можно делиться минутами и гигабайтами, передать их близким и друзьям, обменивать их на фильмы, траффик в соцсетях и использовать при покупке смартфона Xiaomi в магазинах-салонах», — рассказал Андрей Зыкин.

Самым востребованным в Карелии тарифом стал «Мой онлайн+». Заплатив 450 рублей в месяц, абонент получает 30 Гб интернета, безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам, безлимитные звонки внутри сети Tele2 и 600 минут на остальные номера России.

«А если вы объедините трех своих друзей в группу абонентов Tele2, то получите скидку 15% на абонентскую плату и заплатите не 450, а 380 рублей», — поделился лайфхаком директор петрозаводского филиала Tele2.

Реклама / ООО «Т2 Мобайл» / ИНН7743895280

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