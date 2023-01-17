Tele2 расширила доступ к мобильному интернету для жителей отдаленных поселков Карелии

Оператор увеличил пропускную способность сети в крупных городах, а также обеспечил мобильным интернетом жителей отдаленных поселков.

Tele2 подвела итоги технического развития в Карелии в 2022 году.

В 2022 году компания запустила в коммерческую эксплуатацию новые базовые станции в 10 населенных пунктах республики. В частности, сеть модернизирована в крупных жилых микрорайонах Древлянка и Рыбка в Петрозаводске. Работы позволили существенно улучшить покрытие и скорость передачи данных в столице региона. Компания увеличила емкость сети в Костомукше, Медвежьегорске, Сегеже, поселке Ильинском, а также в садовом товариществе «Надежда» в Прионежском районе. В конце года оптимизировали качество сети в поселке Ладва и на железнодорожной станции Орзега, где располагаются крупные дачные массивы.

Компания также продолжила строительство базовых станций в отдаленных населенных пунктах в рамках соглашения Tele2 с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС), по которому оператор размещает оборудование на действующих радиомачтах. Tele2 расширила зону охвата в селах Деревянное и Святозеро, а также в поселке Деревянка. Теперь для жителей доступны образовательные сервисы, Госуслуги, доступ к банковским приложениям и прочее.

Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2: «Tele2 продолжает расширять сеть даже в условиях внешних ограничений. Наличие связи и мобильного интернета имеет огромное значение для населения. Во многом цифровые сервисы сегодня уравнивают жителей села с горожанами. В любой момент можно связаться с родственниками, узнать новости, посмотреть фильмы или заказать себе необходимые товары».

Оперативно отслеживать новости компании Tele2 в Карелии клиенты оператора могут на специальном сайте.