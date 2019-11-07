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Новости. Экономика
15:58, 07 Ноября 2019

Tele2 рассказала участникам Молодежного экономического форума о вызовах цифровой экономики  

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Tele2 поддержала Молодежный экономический форум "Бизнес будущего", который прошел в столице Карелии. Представитель оператора рассказал молодым предпринимателям и студентам о том, как высокие технологии трансформируют бизнес крупных корпораций и про перспективы цифровой экономики.

Форум "Бизнес будущего" организовали Корпорация развития Республики Карелии и Министерство экономического развития и промышленности республики. Это самое масштабное мероприятие региона, направленное на вовлечение в предпринимательство молодых людей.

В течение трех дней на различных площадках Петрозаводска представители регионального бизнеса, органов власти и учебных заведений проводили круглые столы, дискуссионные сессии и мастер-классы. Среди спикеров были: заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов и директор карельского филиала РАНХиГС Роман Пивненко. Коммерческий директор карельского филиала Tele2 Андрей Зыкин прочитал лекцию "Найди себя в мире Digital".

Эксперт Tele2 рассказал о внедрении цифровых технологий в бизнес-процессы компании, о том, какие специалисты будут более востребованы на рынке труда, и смогут ли новые технологии оставить человека без работы. Кроме того, Андрей Зыкин поведал о первых результатах тестовой зоны 5G Tele2 на Тверской улице в Москве – технологии, которая в будущем может сделать комфортнее городскую инфраструктуру, эффективнее промышленные производства и сельское хозяйство, и станет основой для цифровизации российской экономики.

Андрей Зыкин, коммерческий директор петрозаводского филиала Tele2:

"Встречи с молодыми людьми, движущей силой нашего с вами будущего – всегда вдохновляют и заряжают. Мы в свою очередь поделились своим опытом. С каждым годом цифровые сервисы становятся более доступными, позволяют быстро и эффективно масштабировать бизнес и автоматизировать множество процессов внутри компании. Строить успешную экономику предприятия по старинке в новую технологическую эпоху практически невозможно. Уверен, что участники молодежного форума это прекрасно понимают и готовы к вызовам нового цифрового мира".

Tele2 ведет системную работу по обмену опытом с учебными заведениями и общественными организациями. С 2018 года оператор тесно сотрудничает с карельским филиалом РАНХиГС. Через совместные лекции, конкурсы, стипендиальную программу компания содействует успешному обучению актуальным навыкам и адаптации студентов к реальным требованиям рынка труда.

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