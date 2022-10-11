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Tele2 в Карелии увеличила число точек продаж шаговой доступности

Новости. Общество
16:04, 25 Октября 2022
фото: © Теле2

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Tele2 расширила сеть альтернативных точек продаж в районах Карелии, а также фиксирует рост на 46% покупок SIM-карт через интернет-магазин оператора.

 

Tele2 в Карелии расширила сеть пунктов продаж, где можно приобрести SIM-карты Tele2: теперь жители республики могут подключиться к оператору в 850 торговых точках, расположенных во всех 16 районах региона. Оператор развивает альтернативные каналы продаж так, чтобы клиент мог забрать SIM-карту в удобном для него месте по дороге домой или при покупке продуктов. Комплекты подключений доступны, в частности, в магазинах сети «У дома» и отделениях «Почты России».

Другим эффективным каналом продаж стал интернет-магазин оператора. Заказы на онлайн-площадке Tele2 в Карелии в первом полугодии 2022 года выросли на 46% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателей онлайн-канала связан с расширением возможностей сервиса доставки в Петрозаводске. В столице республики курьер «Яндекс.Go» в течение нескольких часов доставит SIM-карту клиента и поможет ее активировать.

Также Tele2 предлагает забрать оформленный на сайте заказ самостоятельно в локальных магазинах: дополнительные точки открылись в Питкяранте, Кеми, Суоярви, Пудоже, Олонце, Лахденпохье и Медвежьегорске, а также в населенных пунктах Поросозеро, Боровой, Муезерский. Адреса можно посмотреть на официальном сайте оператора.

Кроме того, SIM-карты доступны на самых популярных российских маркетплейсах: Яндекс.Маркет, Wildberries, Ozon, «М.Видео», «Эльдорадо», DNS.

«Нам важно сделать процесс покупки и обслуживания клиентов максимально удобным и простым. Наши базовые станции работают в городах и самых отдаленных поселках республики. Соответственно, в каждом таком населенном пункте должна находиться точка продаж. Кроме этого, клиенты должны иметь возможность подключиться к нашей сети, не выходя из дома. Тем более, что зарегистрироваться и подключить все необходимые услуги и опции сегодня можно дистанционно в личном кабинете Tele2», — отметил директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин.

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