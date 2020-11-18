Tele2 запустила 4G-интернет на всех базовых станциях Карелии

Tele2 завершила масштабные технические работы по развитию сетей высокоскоростного мобильного интернета в Карелии.

Теперь 4G-интернет доступен на всех базовых станциях республики. Кроме того, оператор построил новые базовые станции в Петрозаводске, Кондопоге и на Валааме, а также модернизировал сеть в 52 населенных пунктах.

В связи с ростом трафика мобильного интернета, который только за 10 месяцев этого года в сети 4G увеличился в 1,5 раза, оператор планомерно развивает свою инфраструктуру связи в Карелии. Так, технические специалисты Tele2 завершили проект по добавлению стандарта LTE на все базовые станции в Карелии, работавшие ранее только в стандартах 2G и 3G. Таким образом, теперь доступ к высокоскоростному интернету обеспечен везде, где есть голосовая связь Tele2.

Кроме того, Tele2 провела комплекс работ по увеличению емкости сети высокоскоростного мобильного интернета в регионе. В самых трафиковых местах в Петрозаводске и Олонце добавили технологию LTE-2600, отличающуюся более высокой емкостью. В Олонце, Медвежьегорске, Сортавале, Сегеже, Пудоже, а также в поселках Ильинском, Салми и Ляскеля активно использовали для увеличения зоны покрытия стандарт LTE-800, главным преимуществом которого является дальнобойность и хорошая проникающая способность сигнала. Еще в 6 районах смонтировали дополнительное оборудование LTE-1800 – диапазон частот поддерживается большинством смартфонов. В целом работы провели в 52 населенных пунктах республики.

При этом на большинстве базовых станций активировали систему Carrier Aggregation (объединение несущих). Она позволяет использовать одновременно несколько диапазонов частот для доступа к интернету. Благодаря этому можно получить большую пропускную способность сети, следовательно, увеличить скорость мобильного интернета у абонента. Модернизация сети позволила с учетом возросшего трафика сохранить высокий уровень качества связи. В среднем скорость передачи данных в сетях LTE составила 20 Мбит/с. При этом в некоторых населенных пунктах при невысокой загрузке базовых станций скорость передачи данных достигает 150 Мбит/c.

"2020 год кардинально меняет уклад нашей жизни, наши привычки и потребности. Помимо всего прочего изменилось отношение людей к качеству мобильного интернета. Требования к нему существенно выросли. Сегодня многие перешли на удаленную работу, кто-то отменил или существенно сократил живые встречи и собрания, заменив их конференциями в сервисах видеосвязи. Походы в кино, театр или на выступления музыкальных групп нам теперь заменяют онлайн-трансляции. Нагрузки на сеть выросли. Но именно наша работа по плановой модернизации сети позволяет сохранять качество мобильных услуг на высоком уровне", – отметил технический директор петрозаводского филиала Tele2 Владимир Лазарев.

В 2020 году компания также запустила новые базовые станции в двух крупных городах региона - Петрозаводске и Кондопоге, а также на острове Валааме. В частности, в Петрозаводске построили новые базовые станции в районе Соломенского шоссе и Дивизионного проезда, улицы Куйбышева, Калиновой и Ботанической улиц, в районах Древлянка и Ключевая, а также в районе дач и загородных домов на территории Урочища Лососинного.

Для того чтобы клиенты оператора могли оперативно отслеживать улучшения качества связи, компания запустила сайт, где в режиме реального времени транслируются вся изменения в работе сети.