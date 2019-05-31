Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
15:50, 31 Мая 2019
фото: Tele2

Tele2 запустила мобильный интернет в популярных у туристов местах Карелии

Загрузка...

Tele2 запустила сеть высокоскоростного мобильного интернета в наиболее популярных туристических местах республики: в Рускеале и Кижах. С начала года оператор остается лидером отрасли по общим темпам строительства сети 4G в стране.

В преддверии летнего сезона Tele2 запустила сеть высокоскоростного мобильного интернета в горном парке "Рускеала", а также на территории музея деревянного зодчества в Кижах. Только в прошлом году горный парк посетили свыше 315 тысяч туристов, а Кижи – 220 тысяч. Теперь путешественники смогут оперативно делиться "тяжелыми" фото и видео в социальных сетях и мессенджерах.

В 2019 году Tele2 расширила сеть связи и скоростного мобильного интернета также в Олонце, Кеми, Сегеже, Новой Вилге и на станции Шуйская.

По итогам 2018 года 4G-интернет Tele2 доступен 82% жителей Карелии, 3G – для 90% жителей. В 2018 году оператор расширил сеть в 24 населенных пунктах региона и в 2 раза увеличили скорость передачи данных.

С начала года Tele2 лидирует по общим темпам строительства 4G в России. По данным Роскомнадзора, с января по 1 мая 2019 года компания увеличила количество базовых станций четвертого поколения на 17% - до 60 787. По общему количеству РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в телеком-отрасли.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам I квартала 2019 года компания показала NPS в 45%, с отрывом от ближайшего конкурента в 16 п. п.

Новости Телекома

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
24.05.2019, 10:00
Глава муниципалитета Карелии отправил районным властям кукиш
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
24.05.2019, 18:40
Стало известно, в каком районе Карелии самая высокая радиация
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
25.05.2019, 10:33
ВИДЕО: Сотрудники Росгвардии устроили ДТП в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 16:20
Капитал
Как "ТехРент" Петрозаводск сдавал
Весенняя уборка Петрозаводска в самом разгаре, но один из самых важных этапов пробуждения города после зимы – вывозка смета – завершен.
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
Карельская деревня как "дрова" для "Огня"
29.05.2019 11:52
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 6
29.05.2019 11:12
"Человек должен жить, а не выживать" 18
28.05.2019 09:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:36
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился" 10
Сегодня 11:15
Такое кино мне не нужно 7
30.05.2019 15:13
"Символ женственности", или Эффект на кончике ножа
30.05.2019 10:59
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 10:04
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»