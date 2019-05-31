Tele2 запустила мобильный интернет в популярных у туристов местах Карелии

Tele2 запустила сеть высокоскоростного мобильного интернета в наиболее популярных туристических местах республики: в Рускеале и Кижах. С начала года оператор остается лидером отрасли по общим темпам строительства сети 4G в стране.

В преддверии летнего сезона Tele2 запустила сеть высокоскоростного мобильного интернета в горном парке "Рускеала", а также на территории музея деревянного зодчества в Кижах. Только в прошлом году горный парк посетили свыше 315 тысяч туристов, а Кижи – 220 тысяч. Теперь путешественники смогут оперативно делиться "тяжелыми" фото и видео в социальных сетях и мессенджерах.

В 2019 году Tele2 расширила сеть связи и скоростного мобильного интернета также в Олонце, Кеми, Сегеже, Новой Вилге и на станции Шуйская.

По итогам 2018 года 4G-интернет Tele2 доступен 82% жителей Карелии, 3G – для 90% жителей. В 2018 году оператор расширил сеть в 24 населенных пунктах региона и в 2 раза увеличили скорость передачи данных.

С начала года Tele2 лидирует по общим темпам строительства 4G в России. По данным Роскомнадзора, с января по 1 мая 2019 года компания увеличила количество базовых станций четвертого поколения на 17% - до 60 787. По общему количеству РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в телеком-отрасли.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам I квартала 2019 года компания показала NPS в 45%, с отрывом от ближайшего конкурента в 16 п. п.

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