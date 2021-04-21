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Телефон ЕДДС в Петрозаводске отключат ночью

Новости. Общество
10:07, 22 Апреля 2021
фото: © unsplash.com
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Номер телефона Единой дежурно-диспетчерской службы будет временно недоступен из-за плановых работ на сетях, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации мэрии, сегодня ночью номер телефона Единой дежурно-диспетчерской службы 051 будет временно отключен. Временные неудобства связаны с производством плановых работ на сетях ПАО «Ростелеком». Работы будут проходить 23 апреля с 02:00 по 02:55 (на 55 минут).

Оперативно передать информацию можно будет по телефону экстренной службы 112.

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