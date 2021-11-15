Телефонные мошенники напугали жительницу Карелии уголовным делом до беспамятства

Очередной жертвой мошенников стала жительница Прионежья, которая перевела на неизвестные номера все свои сбережения.

Как рассказали в МВД Карелии, на днях жительнице поселка в Прионежском районе по телефону сообщили о возбуждении уголовного дела. Испытывая колоссально волнение, женщина выполнила ошибочные действия и лишилась денег.

Впрочем, общение началось не с этого. Неизвестный, назвав должность и имя, поинтересовался у женщины, зарегистрирована ли она на сайте госуслуг. Услышав отрицательный ответ, он стал объяснять, где и как абонентке это сделать. При этом звонивший пояснял, как заполучить подтверждённую учётную запись и попросил записать некий «табельный номер», который якобы потребуется при регистрации.

Мошенник, войдя в доверие к женщине, после «полезных» советов быстро перешёл к угрожающему предупреждению. Он заявил, что на собеседницу «заведено уголовное дело из-за того, что Вы сразу в 11 банков подали заявки на оформление кредитов». Не вникая в то, что такие деяния не влекут ответственности, гражданка испугалась. Ей не дали опомниться и сообщили, что сейчас перезвонят из «прокуратуры».

На экране телефона, действительно, высветился набор цифр номерной ёмкости Петрозаводска. Новый голос озвучил должность и имя сотрудника надзорного ведомства. Далее разыгрывание криминальной схемы для жительницы прионежского посёлка включало и запугивание («на допрос уже едут две гражданки по Вашему делу»), и звонок будто из банка («мы-то Вам верим и сейчас сделаем для Вас новый счёт»), и постоянные попытки поторопить («Ваши деньги скоро вернутся, но вы избежите мошеннических атак»). В итоге, 52-летняя обладательница банковских карт аккумулировала все сбережения, более 88 000 рублей, и перевела деньги неизвестным. Когда же поняла, что обманута, перезвонила в настоящий банк по официальному номеру горячей линии. Однако операционист пояснила, что обратно деньги никто не вернёт, так как клиентка самостоятельно проводила операции, подтверждая их в мобильном приложении.

При обращении в полицию, потерпевшая указала, что ущерб, причинённый ей в результате обмана, является значительным, несмотря на то, что она является работающей пенсионеркой.

Ранее сообщалось, осторожный житель Карелии перевел мошенникам более полумиллиона рублей.