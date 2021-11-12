Осторожный житель Карелии перевел мошенникам более полумиллиона рублей

Житель Питкяранты перевел больше 500 тысяч рублей на «безопасный» банковский счет — его сбил с толку подменный номер, сообщили в МВД республики.

В МВД Питкярантского района возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Поводом послужило заявление 46-летнего местного жителя. Мужчина в течение трех дней общался по телефону с неизвестными ему людьми, которые представлялись работниками банка и сотрудниками силовых структур. При этом житель Питкяранты проверил номера, с которых поступали звонки — они принадлежали организации в Петрозаводске. Это убедило его в честности собеседников.

В результате мужчина перевел мошенникам сначала 265 рублей — якобы, чтобы сохранить их от посягательств. Затем жителя Карелии убедили взять кредит, который также был переведен на неизвестный счет. Наконец, после предложения взять еще один кредит, мужчина понял, что общается с мошенниками, и обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В общей сложности мужчина перевел аферистам более 500 тысяч рублей.