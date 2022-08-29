Телефонные мошенники стали мстить тем, кто не поддался на их уловки

Телефонные мошенники стали мстить людям, которые при разговоре пытаются их разыграть: номера таких клиентов злоумышленники начинают использовать в качестве подменных.

Об этом «Известиям» сообщили в «Лаборатории Касперского». Информацию подтвердил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По его словам, теперь злоумышленники звонят россиянам, которые разыгрывают преступников по телефону или ругаются с ними.

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже „шутникам“ начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил Голованов.

Если номер гражданина используют мошенники, то к нему могут возникнуть вопросы у следствия в том случае, если звонящему с этого номера злоумышленнику удалось обмануть собеседника, пояснил «Известиям» управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Тогда человека, чей номер мошенники использовали, ожидает вызов в полицию для дачи объяснений в рамках доследственной проверки или допроса в качестве свидетеля по обстоятельствам возбужденного уголовного дела.