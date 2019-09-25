Телефонные мошенники украли за неделю у жителей Карелии более 1,5 млн рублей

Жертвы аферистов пытались обезопасить свои финансы, переводя деньги на незнакомые счета.

Полиция Карелии вновь предупреждает жителей республики о телефонных мошенниках, которые очень убедительно в телефонном разговоре просят владельцев банковских карт перевести деньги на незнакомые счета для того, чтобы обезопасить финансы.

Так, в субботу, 21 сентября, в УМВД России по Петрозаводску поступило заявление от 48-летней петрозаводчанки. Женщина ответила на звонок с незнакомого ей телефонного номера. Собеседник, который представился сотрудником безопасности финансовой организации, сообщил о подозрительной активности по карте. Он предложил обезопасить деньги – перевести их на другой счет.

"Женщина в отделении банка в кассе сняла деньги с банковского вклада. После этого она прошла к банкомату, расположенному в торговом центре и пополнила неизвестный ей счет на 600 тыс. рублей. Заявительница также совершила перевод денежных средств с кредитной карты другого банка, о наличии которой она сообщила в телефонном разговоре. Лишь после совершения всех транзакций, оставшись без денежных средств, женщина обратилась в полицию", - рассказали в МВД Карелии.

За минувшую неделю аферисты таким образом получили от жителей нашей республики более 1,5 мл рублей.