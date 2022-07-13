Телефонный мошенник из Новосибирской области обманул жителей Карелии 7 раз

Фигуранту уголовного дела о мошенничестве, задержанному карельскими оперативниками, предъявлено обвинение, сообщили в МВД республики.

Окончено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего жителя Новосибирской области в совершении серии дистанционных краж. Для его задержания сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия выезжали в Сибирь. В ходе командировки полицейские нашли подтверждение причастности фигуранта к 4 совершенным в Карелии дистанционным преступлениям. Кроме того, оперативники установили, что обвиняемый обманул по телефону еще троих граждан, которые в полицию не обращались.

Криминальная схема заключалась в следующем: потерпевшим по телефону сообщалась информация о близких родственниках, якобы ставших виновниками дорожных аварий. Для урегулирования ситуации требовалось заплатить оговоренную сумму. Те, кто верил мужчине, переводили средства и теряли от 8 до 100 тысяч рублей.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательная база для предъявления обвинения по 7 эпизодам преступной деятельности и направления уголовного дела в прокуратуру. Одним из доказательств стали результаты фоноскопической экспертизы, подтверждающей, что голос звонившего принадлежит 27-летнему обвиняемому.

Ранее в полиции Карелии предупредили о новой схеме, которую начали использовать мошенники.