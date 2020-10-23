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Телефонный звонок от мошенников обошелся жителю Карелии в миллион рублей

Новости. Происшествия
18:40, 23 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Мошенники списали со счета мужчины более миллиона рублей, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 42-летнего жителя поселка Чална. Мужчина сообщил, что на его телефон поступили звонки с неизвестных номеров. Ответив, он узнал, что его счетами заинтересовались мошенники, которые пытаются похитить деньги.

Псевдоработники службы безопасности подсказали решение проблемы: не надо идти или звонить в банк, необходимо лишь установить на мобильный телефон специальную программу. Якобы с ее помощью похищение денег можно остановить.

Не вдаваясь в подробности, мужчина скачал приложение, это оказалась программа удаленного доступа к телефону. Таким образом, мошенники получили возможность видеть экран его телефона со своих гаджетов. После этого с накопительного счета несколькими платежами была списана сумма в размере 1 050 970 рублей на номера мобильных телефонов. 

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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