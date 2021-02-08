Telegram-бот, которому можно пожаловаться на жизнь в пандемию, появился в Петрозаводске

Бот ПетрГУ в мессенджере Telegram специализируется на мониторинге мер по противодействию COVID-19, пояснили в вузе.

Паблик Петрозаводского университета сообщает о работе Telegram-бота, который специализируется на предоставлении студентам информации по теме коронавируса. Бот также способен принимать жалобы, связанные с условиями пребывания в вузе или в общежитии в период пандемии.

"В боте Вы можете задать интересующий Вас вопрос по теме противодействия распространению коронавирусной инфекции либо сообщить о проблеме в корпусе или общежитии ПетрГУ, связанной с Covid-19, и прикрепить подтверждающую фотографию", - говорится в сообщении университета.

Бот называется "PetrsuCovidBot".

"Мониторинг мер по противодействию Covid-19 в Петрозаводском государственном университете", - говорится в его описании.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводском госуниверситете начал работу пункт вакцинации от COVID-19.