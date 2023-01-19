Telegram попадет под ограничения с 1 марта

Мессенджеру Telegram с 1 марта 2023 года будет запрещено использовать для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Роскомнадзора.

В соответствии с принятыми в прошлом году поправками к закону «Об информации», с 1 марта 2023 года «ряду организаций в России запрещено будет использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

Основными критериями для того, чтобы мессенджер был отнесен к иностранным, являются возможность передавать сообщения конкретному пользователю программы, а также информация о том, что программой владеет иностранное лицо. Telegram относится к числу таких мессенджеров.

В Telegram-канале ВТБ уточнили, что сейчас работа в Telegram «абсолютно легитимна». В кредитной организации добавили, что мессенджер стал первой подобной площадкой для запуска онлай-банка, но ВТБ «будет развивать сервис и на других популярных площадках».