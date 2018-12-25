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Новости. Общество
20:20, 25 Декабря 2018
фото: Кадр из шоу

Телепроекту "Дом-2" предложили съехать

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Российский политик Виталий Милонов предложил перенести площадку скандального реалити-шоу.

Милонов считает, что острова в Северном Ледовитом океане станут идеальным местом для участников передачи, пишет издание "Дни.ру". Он также настаивает на том, чтобы власти Московской, Тульской, Тверской области отказались предоставить свою территорию для съемок шоу "Дом-2".

"Нужно освободить площадку, а взамен ничего не давать. Выгнать их и запретить Московской области давать площадку, Тульской, Тверской. Пускай они снимают на Новой Земле", – отметил он

Летом этого года появились сообщения о том, что съемочная площадка, известная как "Поляна", будет изъята для государственных нужд. 

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