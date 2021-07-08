Телесигнал временно пропадет в Карелии в понедельник

Профилактические работы пройдут на шести телевизионных ретрансляторах в республике.

В понедельник, 12 июля, на объектах Радиотелевизионного передающего центра Карелии пройдет плановая профилактика оборудования трансляции теле- радиосигнала. В течение дня запланированы перерывы в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. Радиотелецентр республики проведет технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции в течение года, сообщается на сайте правительства региона.

Петрозаводск

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2; аналоговых телеканалов РЕН-ТВ, «Дисней»; аналоговых радиостанций: Радио России, Радио Маяк, Европа Плюс, Энерджи, Русское Радио, Авторадио, Дорожное Радио, Наше Радио, Ретро ФМ, Максимум Радио, Вера, Радио Калина красная, Детское радио, Юмор ФМ.

Пиндуши

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналогового Радио России

Муезерский

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналогового Радио России

Надвоицы

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналогового Радио России

Найстенъярви

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналогового Радио России

Сортавала

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналогового Радио России.