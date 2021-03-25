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25.03.2021 11:10

Телевизор получит один из активных участников юбилейного фестиваля "Зимние фонтаны" в Петрозаводске

Новости. Общество
10:08, 26 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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В ближайшее воскресенье в Петрозаводске праздником завершится юбилейный сезон "Зимние фонтаны", рассказали в администрации города.

В воскресенье 28 марта состоится последний день городского фестиваля "Зимние фонтаны", который в этом сезоне отметил свое 30-летие. На лесном стадионе самых активных участников наградят памятными призами. Кружки, свидетельства и медали будут вручать на стартовой площадке трассы с 10 до 15 часов.

Призы достанутся тем, кто сумел отметиться на электронной станции лесного стадиона в каждый из 34 дней фестиваля.

Кроме того, дирекция спорта Петрозаводска информирует, что традиционный розыгрыш 100 призов, по многочисленным просьбам участников, состоится 4 апреля в 13 часов на стартовой поляне. Присоединиться к нему смогут горожане, у которых в копилке 25 и более выходов на трассу "Фонтаны" за сезон. Главный приз – телевизор – разыграют только среди присутствующих 4 апреля на стартовой поляне.

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