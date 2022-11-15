Тело человека нашли на пепелище в приграничном районе Карелии

В Сортавале на пожаре погиб человек, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 26 ноября, в 1.52 в Сортавале на улице Холмистой загорелся одноэтажный, бревенчатый, частный жилой дом.

В результате огнем повреждены комната, чердак и крыша дома на общей площади 75 кв.м. На пепелище пожарные обнаружили тело человека.

Проводится расследование. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В МЧС отметили, что к ликвидации пожара привлекались 9 специалистов и 2 единицы техники.