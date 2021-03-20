Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе

В Ленобласти обнаружили тело молодого жителя Петербурга, о загадочном исчезновении которого рассказали в шоу Андрея Малахова.

Как стало известно 47news, 20 марта в киришскую полицию поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что в болоте, примерно в трёх километрах от деревни Чирково, он нашёл тело мужчины. Личность усопшего была установлена, им оказался 25-летний петербургский таксист. Он пропал в конце февраля по пути к знакомой в Кириши. Через некоторое время волонтёры нашли пустую машину молодого человека, а затем его кроссовки.

Накануне загадочному исчезновению таксиста под Киришами выпуск своей программы посвятил Андрей Малахов. Звучали версии про непреодолимое желание парня вызволить из борделя знакомую девушку и не исключался след наркоторговцев.

По предварительным данным полиции, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Ранее сообщалось, что автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска.