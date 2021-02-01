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Во вторник в Карелии похолодает до -22

Новости. Погода
17:00, 01 Февраля 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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О погоде во вторник, 2 февраля, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник, 2 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -9, -11°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах останется гололедица. Ветер западный, северо-западный, на юге юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -8, -13°С, при прояснениях местами до -22°С, днем -6, -11°С, местами до -16°С.

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