Во вторник в Карелии похолодает до -22

О погоде во вторник, 2 февраля, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник, 2 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -9, -11°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах останется гололедица. Ветер западный, северо-западный, на юге юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -8, -13°С, при прояснениях местами до -22°С, днем -6, -11°С, местами до -16°С.