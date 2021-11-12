Темпы роста промышленности Карелии остаются ниже, чем в прошлом году

Промышленность Карелии после значительного роста прошлого года демонстрирует скромные показатели про итогам января-октября текущего года.

Об этом говорят данные Карелиястата.

За 9 месяцев 2021 года промышленное производство выросло всего на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличение показателей произошло в области обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (на 0,5%), сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнения (на 16,3%), и добыче полезных ископаемых (на 3,3%).

В обрабатывающих отраслях производство снизилось на 1,6%.

В том числе, сократились объёмы производства блоков и прочих строительных изделий для зданий и сооружений из цемента, железорудного концентрата, бумаги и картона, щепы, лесоматериалов. Снизился выпуск молока, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, переработанной и консервированной рыбы, творога, сливочного масла, сыров, хлебобулочных изделий.