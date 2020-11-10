Темпы роста промышленности в Карелии оказались выше, чем в Санкт-Петербурге

Карелия стала лидером по темпам роста промышленности в 2020 году среди регионов Северо-Запада, опередив даже Санкт-Петербург.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга основных экономических и социальных показателей развития республики за январь-сентябрь 2020 года.

Промышленное производство в Карелии выросло на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Занявшая второе место Вологодская область показала лишь 1,6% роста.

Все остальные регионы Северо-Запада демонстрируют спад производства. В их числе Санкт-Петербург, где показатели промышленности сократились почти на 4% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.

Какие отрасли обеспечили рост промышленности Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".