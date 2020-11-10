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Темпы роста промышленности в Карелии оказались выше, чем в Санкт-Петербурге

Новости. Экономика
12:29, 11 Ноября 2020
фото: pixabay
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Карелия стала лидером по темпам роста промышленности в 2020 году среди регионов Северо-Запада, опередив даже Санкт-Петербург.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга основных экономических и социальных показателей развития республики за январь-сентябрь 2020 года.

Промышленное производство в Карелии выросло на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Занявшая второе место Вологодская область показала лишь 1,6% роста.

Все остальные регионы Северо-Запада демонстрируют спад производства. В их числе Санкт-Петербург, где показатели промышленности сократились почти на 4% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.

Какие отрасли обеспечили рост промышленности Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Д.Ю
2020-11-11 13:42:05
Если производили 3 болта, а стали производить 6 болтов, то рост производства в 2 раза.
zanoza
2020-11-11 13:22:56
Оптимизировать надо эту завравшуюся Карелстат, кому нужна их очевидная ложь.
Клещ
2020-11-11 12:44:34
Карелиястат еще круче считает, чем Минэкономразвития!) Все растет, жить все лучше и лучше становится. Данные для расчета Минэк, Минстрой, Минсельхоз очевидно нужные и актуальные предоставляет.
Гость
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