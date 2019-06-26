09:36, 26 Июня 2019
Темпы роста реальной зарплаты в Карелии выше, чем в целом по стране, показывает статистика
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Реальный размер зарплаты, характеризующий покупательную способность населения Карелии, за год, как утверждает официальная статистика, увеличился на 5%.
Об этом говорят данные Карелиястата, который сравнил размер зарплаты за апрель 2019 и аналогичный период 2018 года.
Темпы роста реальной зарплаты с учетом инфляции в Карелии оказались более чем в 2 раза выше, чем в среднем по России. В целом по стране реальная зарплата увеличилась на 1,6%.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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