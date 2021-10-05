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Темпы сокращения населения Карелии выросли в 2021 году

Новости. Общество
15:00, 05 Октября 2021
фото: © freepik

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Численность постоянного населения республики за 7 месяцев 2021 года сократилась на 3,6 тыс. человек.

Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда количество жителей республики уменьшилось на 2,4 тыс. человек.

Такие подсчеты были проведены Карелиястатом при подготовке доклада «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

По состоянию на 1 августа численность населения Карелии составляла 605,5 тыс. человек.

На демографическую ситуацию повлиял, в том числе, рост смертности — за 7 месяцев в республике умерли 6918 человек — это на 1611 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одновременно сократилась рождаемость — с начала года в Карелии родились 2990 детей, что на 19 человек меньше, чем годом ранее.

 

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Комментарии

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zanoza
2021-10-05 18:46:31
Власть регионов нужно оценивать не по красивым отчётам в Москву, а по убыли населения. Если убыль населения из года в год растёт, значит дела в регионе швах.
Гриша
2021-10-05 16:40:47
Надо сократить количество вечно недовольных нытиков. Отправить их в цывилизованую це эуропу.
Долго не житель
2021-10-05 16:10:55
Уничтожение Республики идёт чётко и "по плану"!?!
Все заводы и фабрики канули в никуда, леспромхозы поменяли на воровские группировки по уничтожению лесов , путем рубок и продажи древесины ,в угоду личным интересам "некоторых товарищей"....
Всё что было у Республики хорошего растащили "дерипаски и мордашовы", районы пустеют и молодёжь бежит из Республики....
Мигрантами дыры затыкают,но так ли это надо Карелии?
605000 !?? А когда то было 750.000.....и более...
Вася
2021-10-05 15:32:20
Ну значит жильё подешевеет…
Grek
2021-10-05 15:29:28
Одно из двух : Карловцы мстят или команда работает . Путин , памаги !!!!
Вася
2021-10-05 15:26:40
Проблемы "усилились" не из-за пандемии, а из-за обнищания населения.
Вася
2021-10-05 15:25:48
Убыль населения решили скрашивать мигрантами?Потрясающая политика.
Вася
2021-10-05 15:24:26
Вот для когото это просто земля с газом
Вася
2021-10-05 15:22:42
гос.деп.будет доволен
Вася
2021-10-05 15:20:55
А вы согласны своих детей голышом в джунгли отправить, себе пропитание добывать? И чтобы ни какой медицины и образования?
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