Темпы сокращения населения Карелии выросли в 2021 году

Численность постоянного населения республики за 7 месяцев 2021 года сократилась на 3,6 тыс. человек.

Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда количество жителей республики уменьшилось на 2,4 тыс. человек.

Такие подсчеты были проведены Карелиястатом при подготовке доклада «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

По состоянию на 1 августа численность населения Карелии составляла 605,5 тыс. человек.

На демографическую ситуацию повлиял, в том числе, рост смертности — за 7 месяцев в республике умерли 6918 человек — это на 1611 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одновременно сократилась рождаемость — с начала года в Карелии родились 2990 детей, что на 19 человек меньше, чем годом ранее.