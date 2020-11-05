Из Петрозаводска в Санкт-Петербург начал летать самолет

Первый авиарейс по маршруту "Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург" был выполнен в минувший четверг, сообщили в Минтрансе Карелии.

Ранее сообщалось, что из Петрозаводска до Северной столицы теперь будет курсировать многоцелевой двухмоторный самолет "L-410" авиакомпании "Скол", предусматривающий одномоментную перевозку до 14 пассажиров.

Частота полетов – пять рейсов в неделю, с понедельника по пятницу.

Напомним, что с 26 декабря воздушные суда компании "S7 Airlines" начнут дополнительные полеты из Петрозаводска в Москву.

Авиакомпания "Победа" продолжит уже выполняющиеся перевозки пассажиров по авиамаршруту "Москва – Петрозаводск" на воздушных судах "Boing–737" четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. По воскресеньям вылет из Внуково в 10.00, прилет в аэропорт Петрозаводска в 11.45. Обратный рейс вылетает в 12.15 и приземляется в Москве в 13.50.



С актуальным расписанием всех авиарейсов можно ознакомиться на сайте аэропорта "Петрозаводск".