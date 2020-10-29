Петрозаводск и Санкт-Петербург свяжет авиасообщение

Долететь из Петрозаводска до Санкт-Петербурга можно будет за 1 час 10 минут.

Специализирующаяся на санавиации и грузоперевозках калининградская авиакомпания "Скол" с 5 ноября запускает прямые рейсы из Петербурга в Псков и Петрозаводск. Об этом "Фонтанке" 29 октября сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы туда-обратно будут выполняться на самолете L-410 вместимостью в 16 пассажирских кресел. Отмечается, что судно произведено в 2019 году. Флот авиакомпании насчитывает всего пять таких самолетов, а также по три СESSNA 208B GRAND CARAVAN (9 пассажирских мест) и ЯК-40 (32 места).

"Скол" планирует выполнять на каждом заявленном направлении по пять рейсов в неделю с понедельника по пятницу. Из петербургского аэропорта Пулково в Псков самолеты будут с понедельника по четверг отправляться в 17.00, а по пятницам — в 18.00 по местному времени. Путь в одну сторону займет один час. Из Петербурга в Петрозаводск рейсы будут вылетать в 11.50, время в пути составит один час десять минут.

Билеты на самолет уже есть в продаже. На сайте aviasales.ru билет на 5 ноября из Петрозаводска можно приобрести от семи тысяч рублей.