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Теперь россияне смогут жаловаться на высокие цены сразу в суд

Новости. Общество
22:00, 24 Марта 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Евгений Курсков
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При этом суд будет сам решать, какая цена является справедливой.

Лента.ру со ссылкой на публикацию "Российской газеты" приводит разрешение пленума Верховного суда, согласно которому гражданин России вправе напрямую пожаловаться в суд на слишком высокие цены, а не только сигнализировать в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая занимается такими вопросами.

Необоснованное повышение цен нарушает права гражданина, поэтому он имеет возможность обратиться за защитой в общем порядке. Суд должен либо признать обоснованность роста цен, либо потребовать их снижения и возмещения убытков.

При этом, указывается в разъяснении, суд вправе самостоятельно решать, какая именно цена является справедливой и какой ущерб понесли пользователи в результате нарушения. Обращаться в суд может даже тот, кто не является непосредственным потребителем услуги или товара по завышенной стоимости.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что разъяснения делают более совершенной практику применения антимонопольного законодательства и противодействия картелям. По его мнению, ограничение цен через суд, а не на основании рыночных механизмов сделает бизнес ориентированным на потребителя.

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