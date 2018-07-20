Теплая дождливая суббота ожидает жителей Карелии

Завтра, 21 июля, в Карелии будет облачная с прояснениями погода, температура днем до +29 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики ночью возможен дождь. Днем кратковременные дожди пройдут на большей части Карелии; в западных и южных районах – ливни с грозами.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, во время грозы порывистый.

Температура воздуха ночью +15, +20, на севере местами +10, +15 градусов по Цельсию. Днем +24, +29.

В Петрозаводске днем кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура ночью +18, +20, а днем +25, +27 градусов.