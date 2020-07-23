Теплая погода ожидается 25 июля в Карелии

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фото: © Столица на Онего
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О погоде на субботу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.

Ночная температура составит +8, +10 градусов, днем потеплеет до +19, +21.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый.

Ночью столбик термометра опустится до отметки +7, +12, днем воздух прогреется до +18, +23 градусов.

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