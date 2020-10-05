Теплая погода сохранится 7 октября в Карелии

О погоде на среду рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 7 октября будет облачно с прояснениями. Ночью и днем пройдет небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днем +11,+13°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем воздух прогреется до +9, +14°С.