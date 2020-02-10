Теплая погода установится в Карелии 11 февраля

О погоде на 11 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Так, в Петрозаводске 11 февраля будет облачная погода.

Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный, умеренный, ночью и утром с порывами до сильного.

Ночная температура составит -1, +1 градус, днем потеплеет до +3.

В районах Карелии также будет облачно. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами с порывами до сильного.

Среднесуточная температура составит -2, +3 градуса.