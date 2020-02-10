Теплая погода установится в Карелии 11 февраля

О погоде на 11 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
Так, в Петрозаводске 11 февраля будет облачная погода.
Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, южный, умеренный, ночью и утром с порывами до сильного.
Ночная температура составит -1, +1 градус, днем потеплеет до +3.
В районах Карелии также будет облачно. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами с порывами до сильного.
Среднесуточная температура составит -2, +3 градуса.
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