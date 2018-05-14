Теплая погода в Петрозаводске простоит до выходных

В Петрозаводске погода продолжит радовать горожан и гостей карельской столицы.

Как рассказали в Гидрометцентре Карелии, установившаяся в Петрозаводске температура воздуха на 10 градусов выше нормы, но температурных рекорды прошлых лет пока не побиты.

В ближайшие дни и до выходных так же ожидается более 20 градусов тепла.

Сейчас в Петрозаводске +20 градусов.