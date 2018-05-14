Теплая погода в Петрозаводске простоит до выходных

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В Петрозаводске погода продолжит радовать горожан и гостей карельской столицы.
Как рассказали в Гидрометцентре Карелии, установившаяся в Петрозаводске температура воздуха на 10 градусов выше нормы, но температурных рекорды прошлых лет пока не побиты.
В ближайшие дни и до выходных так же ожидается более 20 градусов тепла.
Сейчас в Петрозаводске +20 градусов.
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