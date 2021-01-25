Теплая зима сохранится в Карелии во вторник

О погоде во вторник, 26 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник, 26 января, будет облачная погода. Пройдет мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха -1, +1°С в течение суток. Атмосферное давление будет ночью расти, днем слабо падать.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В темное время суток местами пройдут небольшие осадки, днем в большинстве районов выпадет незначительное количество мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -3, +2°С, на севере местами до -7°С в течение суток.