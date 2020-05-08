Тепло и ясно будет в Карелии в День Победы

О погоде на 9 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.



Ветер южный, юго-западный: ночью – слабый, днем – умеренный

Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +14.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.



Ветер южный, юго-западный. Днем на севере – западный, северо-западный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, +4 градуса. Днем потеплеет до +16, по северным районам будет +6, +11 градусов.