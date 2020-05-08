Тепло и ясно будет в Карелии в День Победы

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фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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О погоде на 9 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер южный, юго-западный: ночью – слабый, днем – умеренный
Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +14.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.

Ветер южный, юго-западный. Днем на севере – западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, +4 градуса. Днем потеплеет до +16, по северным районам будет +6, +11 градусов.

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