Тепло снова идет в Карелию

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В гидрометцентре Карелии рассказали об очередном потеплении в районах республики и в Петрозаводске.
По словам синоптиков, 22 февраля Карелия будет находиться под влиянием периферийной части восточного циклона.
Сильного снега и метели не ожидается. Температура воздуха ночью составит -13,-18 градусов, ночью может похолодать до -28.
В восточный районах Карелии ночью будет -8,-13 градусов, а днем -5,-10.
А уже 23 февраля вновь станет тепло. Дневная температура задержится на показателях -4,+1 градус. Выпадет мокрый снег.
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