Тепло снова идет в Карелию

В гидрометцентре Карелии рассказали об очередном потеплении в районах республики и в Петрозаводске.

По словам синоптиков, 22 февраля Карелия будет находиться под влиянием периферийной части восточного циклона.

Сильного снега и метели не ожидается. Температура воздуха ночью составит -13,-18 градусов, ночью может похолодать до -28.

В восточный районах Карелии ночью будет -8,-13 градусов, а днем -5,-10.

А уже 23 февраля вновь станет тепло. Дневная температура задержится на показателях -4,+1 градус. Выпадет мокрый снег.