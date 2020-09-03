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Теплоэнергетики Сегежского ЦБК завершили подготовку к зимнему отопительному сезону досрочно

Новости. Общество
17:24, 04 Сентября 2020
фото: © Сегежский ЦБК
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С 31 августа Сегежский ЦБК возобновил подачу горячей воды в теплосеть Сегежи.

По информации Сегежского ЦБК, 95% потребителей получили услугу в полном объеме. Специалисты комбината завершили ремонт сетей досрочно. Теплотехническое оборудование к зиме готово, запас топлива сформирован в полном объеме.

Обычно после летних профилактических работ горячую воду подавали в дома жителей осенью одновременно с отоплением. В этом году теплоэнергетики СЦБК значительно сократили сроки ремонта.

При том, что гидравлические испытания показали довольно высокую степень износа тепловых сетей, все повреждения были оперативно выявлены и устранены – как на городских теплосетях, так и на территории Сегежского ЦБК (ТЭЦ–1).

Проведены также масштабные ремонтно–восстановительные работы, в том числе на коллекторах подачи горячей воды. Заменили почти 200 метров трубопровода, смонтировали 20 запорных арматур.

"Ремонт был трудоемкий, особенно на демонтаже теплотрасс, работали с трубами диаметром от 300 до 500 мм на территории СЦБК и в городских сетях. На отдельных участках износ сетей достигал 100%, – говорит главный инженер подрядной организации АО "Антикор" Александр Тиньгаев. – Самым сложным было резать трубы, металл буквально рассыпался, внутри трубы покрывал сплошной пятнадцатисантиметровый слой ржавчины".

"Несмотря на завершение ремонтно–восстановительных работ, проблем остается еще много. На нескольких участках теплотрасс в городе работа продолжается – это связано с попаданием поверхностных вод в теплотрассу", – отметил начальник энергетического производства Сегежского ЦБК Владимир Бойцов.

За 2 года ситуация изменилась кардинально.

"Раньше к ремонту подходили локально – просто ставили хомуты до очередной аварии. Сегодня люди увидели, что трубы и запорную арматуру меняют целиком, доверие жителей растет. Мы добились, чтобы горячая вода пришла в дома горожан как можно раньше", –  заявляет Владимир Бойцов.

Сегежский ЦБК принял в аренду у муниципалитета тепловые сети Сегежи 1 августа 2019 года. Уже второй год подключение к теплоснабжению социальных объектов – садов, школ, больницы – идёт в штатном режиме, без серьезных аварий и длительных отключений. С жилым фондом ситуация постепенно также нормализуется. Комбинат постепенно приводит городскую отопительную систему в порядок – приобретает новые трубы, комплектующие и оборудование для ремонта.

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