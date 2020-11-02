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Тёплый хлеб и вкусная выпечка: в "Олонии" скидки на продукцию собственного производства

Новости. Экономика
14:00, 03 Ноября 2020
фото: © "Олония"
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Хорошие новости! В "Олонии" снижены цены на продукцию собственной пекарни и кулинарии, а также на другие востребованные продукты под собственной торговой маркой.

"Олония" стремится обеспечить своих покупателей свежей продукцией по низким ценам, поэтому в магазины поставки кулинарии осуществляются каждое утро, а хлеб привозят с производства два раза в день. Благодаря этому вечером после работы вы можете приобрести ещё тёплую выпечку, а на вашем столе будут всегда свежие блюда по реально низким ценам.

В ноябре хлеб стоит 16 рублей, городская булка – 14 рублей, ветчина ГОСТ – 93 рублей, сливочное масло – 96 рублей. Классический набор для всеми любимых бутербродов. Да ещё по низким ценам!

Ознакомиться с акционными товарами этого месяца вы можете здесь. А лучше приходите в "Олонию"! Экономьте с "Олонией"!

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