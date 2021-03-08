Теплыми вещами и обувью просят поделиться с нуждающимися в Петрозаводске

Центр соцобслуживания Карелии 18 марта проводит благотворительную акцию "Добрый шкаф" - одежда и обувь для нуждающихся почти закончились, сообщили в организации.

Комплексный центр социального обслуживания населения 18 марта проводит благотворительную акцию "Добрый шкаф" по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости (постельное белье, одеяла, школьно-письменные принадлежности) для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Возможно, в вашем доме найдутся вещи для детей и взрослых в хорошем состоянии, которые уже не требуются, но будут так необходимы нуждающимся, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, малообеспеченным гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вынужденным переселенцам, а также лицам без определенного места жительства.

"Главное правило: вещи должны быть чистыми, не требующими ремонта и готовыми к использованию, - сообщается в паблике соццентра. - Особенно необходима верхняя одежда и теплая обувь".

В день проведения акции будет организована работа мобильного пункта (автомобиль "Газель") по сбору одежды и обуви для нуждающихся граждан.

Место стоянки автомобиля 18 марта с 13.00 до 19.00 часов: ул. Древлянка, д.16 (у ТЦ "Ягуар").