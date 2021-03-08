Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Суд запретил забирать подарки или требовать компенсации у бывших возлюбленных 1
08.03.2021 20:40
"Это означает "пророчица": Студентка ПетрГУ рассказала, как ей живется с редким библейским именем 4
08.03.2021 17:35
Свора собак чуть не разорвала двух детей в поселке Карелии 7
Сегодня 10:06
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
08.03.2021 15:11
Снегоуборочная техника расширяет проезжую часть дорог Петрозаводска, утверждают в мэрии 10
08.03.2021 16:33
Девушки в форме: Росгвардия в Карелии показала служебные будни своей прекрасной половины (ФОТО) 3
08.03.2021 14:20
Просто жить – недостаточно: как формируется стаж для досрочной пенсии в Карелии 4
08.03.2021 15:16

Теплыми вещами и обувью просят поделиться с нуждающимися в Петрозаводске

Новости. Общество
12:47, 09 Марта 2021
фото: © freepik.com
Загрузка...

Центр соцобслуживания Карелии 18 марта проводит благотворительную акцию "Добрый шкаф" - одежда и обувь для нуждающихся почти закончились, сообщили в организации.

Комплексный центр социального обслуживания населения 18 марта проводит благотворительную акцию "Добрый шкаф" по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости (постельное белье, одеяла, школьно-письменные принадлежности) для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Возможно, в вашем доме найдутся вещи для детей и взрослых в хорошем состоянии, которые уже не требуются, но будут так необходимы нуждающимся, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, малообеспеченным гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вынужденным переселенцам, а также лицам без определенного места жительства.

"Главное правило: вещи должны быть чистыми, не требующими ремонта и готовыми к использованию, - сообщается в паблике соццентра. - Особенно необходима верхняя одежда и теплая обувь".

В день проведения акции будет организована работа мобильного пункта (автомобиль "Газель") по сбору одежды и обуви для нуждающихся граждан.

Место стоянки автомобиля 18 марта с 13.00 до 19.00 часов: ул. Древлянка, д.16 (у ТЦ "Ягуар").

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2021, 14:00
Что на самом деле происходит с "ТехРентом"
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
02.03.2021, 08:20
Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС)
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех

Чтиво

Сегодня 12:27
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Гражданство Германии: разрешено ли двойное гражданство в России
Сегодня 12:25
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»