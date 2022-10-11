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Терапевт объяснил, почему люди мерзнут в тепле

Новости. Общество
00:10, 24 Октября 2022
фото: © rawpixe / freepik

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Врач Абакумов рассказал, что постоянное ощущение холода может указывать на проблемы со щитовидной железой.

Ощущение холода даже в теплом помещении может свидетельствовать о развитии диабета, проблемах со щитовидной железой или пониженном давлении, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал терапевта Олега Абакумова.

Первая и самая частая причина, по которой человек постоянно мерзнет, — анемия. Дефицит железа или пониженный гемоглобин задерживают доставку крови в организме, сосуды расширяются, человек теряет тепло. Такие же неприятные ощущение может вызвать недостаток витаминов А и Е.

«Сахарный диабет тоже серьезно влияет на обмен веществ и работу сердечно-сосудистой системы. Одним из симптомов часто являются холодные ноги, которые вы даже почувствовать не можете», — объяснил врач.

Человек также может постоянно мерзнуть при заболеваниях щитовидной железы и пониженном давлении, отметил врач. Чтобы избавиться от ощущения холода, стоит сделать зарядку, исключить из рациона кофе и алкоголь.

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