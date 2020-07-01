Территория Утиного пруда в Петрозаводске зарастает ядовитым борщевиком (ФОТО)

Петрозаводчане просят власти города скосить у Утиного прудя рядом с ТЦ "Лотос-Плаза" опасное растение.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители микрорайона Древлянка, которые переживают за зарастающую борщевиком излюбленную у горожан территорию для прогулок.

"У нас на улице Сыктывкарской-Лесном проспекте территория Утиного пруда зарастает борщевиком. Нужно его скосить, пока он не зацвел и не выбросил семена, иначе мы потеряем всю территорию", - сообщили горожане.

Петрозаводчане просят представителей администрации города принять меры и скосить растение, которое представляет опасность для гуляющих у пруда детей и взрослых.

Ранее сообщалось, что территория около стадиона "Спартак" в Петрозаводске заросла борщевиком.