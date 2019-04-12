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Новости. Общество
16:44, 12 Апреля 2019

"ТГК-1" приняла участие в распределении выпускников Ивановского энергетического университета

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С 11 по 12 апреля 2019 года энергетики Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" приняли участие в работе комиссии по распределению выпускников Ивановского энергетического университета имени В.И. Ленина.

По итогам индивидуальных собеседований студенты были приглашены на работу в Карелию.

– Сотрудничество филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" с одним из лучших энергетических вузов в стране продолжается уже девять лет. У нас успешно работают его выпускники, многие смогли проявить себя в научно-технической деятельности – на конкурсе молодых специалистов и рационализаторов ООО "Газпром энергохолдинг", – отметила Ирина Борискина, директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1". – Елена Пануева, финалист конкурса, с должности аппаратчика химического цеха 4-го разряда перешла на позицию начальника смены цеха на Петрозаводской ТЭЦ. На Каскаде Выгских ГЭС трудится молодая семья Михалевых: Антон и Глория. Антон уже стал руководителем группы релейной защиты, автоматики и противоаварийной автоматики электротехнической лаборатории Каскада.  

В ходе выступления представители кадровой службы филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" рассказали об Учебном центре компании, где ежегодно около 2000 сотрудников повышают квалификацию и проходят предаттестационную подготовку, а также провели виртуальную экскурсию по стратегическому для столицы Карелии предприятию электро- и теплоснабжения Петрозаводской ТЭЦ мощностью 280 МВт и 689 Гкал/ч.

Студенты узнали, что доля ПТЭЦ в производстве электроэнергии в Республике Карелия составляет 25%, при этом теплоснабжение Петрозаводска полностью обеспечивается за счет мощностей теплоэлектроцентрали.

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