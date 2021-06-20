Тхэквондист из Карелии взял «серебро» на III Европейских мультиспортивных играх

Петрозаводчанин Антон Котков занял второе место на III Европейских мультиспортивных играх по тхэквондо.

Соревнования проходили в столице Болгарии. В весовой категории до 80 кг Антон Котков уверенно дошел до полуфинала, где одержал победу над испанцем Мартинес Гарсиа Раулем, сообщили в Минобразования и спорта республики.

В финале Антон уступил российскому спортсмену, действующему чемпиону Европы Максиму Храмцову и стал серебряным призером игр.

В Минобразования и спорта напомнили что скоро карельские тхэквондисты Владислав Ларин и Антон Котков в составе сборной России отправятся на Олимпийские игры в Токио.

Ранее спортсменка из Петрозаводска завоевала медаль на первенстве России на тхэквондо.