Тхэквондистка из Карелии завоевала "золото" в Болгарии

София Лисаченко завоевала золотую медаль среди кадетов в весовой категории до 41 кг, поднялась на высшую ступень пьедестала.

В городе Пловдив (Болгария) 3 июня стартовали 1 Open Multi European games.

В первый день рейтингового турнира спортсменка из Карелии, учащаяся отделения тхэквондо СШ 5-Лисаченко София завоевала золотую медаль среди кадетов в весовой категории до 41 кг, поднялась на высшую ступень пьедестала!

София одержала победу в 4 поединках, в полуфинале выиграла спортсменку из Болгарии со счетом 6-5, а в финале спортсменку из России со счётом 6-5, бои были напряженные. Согласно положению данных соревнований София Лисаченко прошла отбор на Первенство Европы среди кадетов 2018, которое состоится в октябре на о. Крит (Греция).