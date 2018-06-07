Тхэквондистка из Карелии завоевала "золото" в Болгарии

По теме
Загрузка...
София Лисаченко завоевала золотую медаль среди кадетов в весовой категории до 41 кг, поднялась на высшую ступень пьедестала.
В городе Пловдив (Болгария) 3 июня стартовали 1 Open Multi European games.
В первый день рейтингового турнира спортсменка из Карелии, учащаяся отделения тхэквондо СШ 5-Лисаченко София завоевала золотую медаль среди кадетов в весовой категории до 41 кг, поднялась на высшую ступень пьедестала!
София одержала победу в 4 поединках, в полуфинале выиграла спортсменку из Болгарии со счетом 6-5, а в финале спортсменку из России со счётом 6-5, бои были напряженные. Согласно положению данных соревнований София Лисаченко прошла отбор на Первенство Европы среди кадетов 2018, которое состоится в октябре на о. Крит (Греция).
По теме
Выбор читателей
31.05.2018, 19:10
04.06.2018, 12:55
05.06.2018, 14:41
01.06.2018, 10:29
31.05.2018, 09:03
04.06.2018, 14:07
Аналитика
Сегодня 12:08
Политкухня
Карельский политолог Олег Реут считает, что "Яблоко" основательно увязло в "разводках" - видимо, партии доставляет удовольствие набирать на выборах 1-3% голосов.
04.06.2018 14:07
04.06.2018 12:54
04.06.2018 10:10
Чтиво
06.06.2018 14:19
Без политики
Российские СМИ подсчитали, стоимость команд-участниц Чемпионата мира по футболу - наша сборная дешевле уругвайской, но дороже египетской и саудовской.
05.06.2018 10:00
01.06.2018 15:07
01.06.2018 10:29
Медиа
Опрос
Где вы проведете отпуск этим летом?
Комментарии