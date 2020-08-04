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ТИК в Карелии проигнорировала инициаторов проведения референдума в Сортавале

Новости. Общество
13:18, 05 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Сортавальская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации группе горожан, решившей заняться организацией местного референдума после скандала с отставкой главы Сортавалы Сергея Крупина.

Об этом сообщил лидер карельских "справедливороссов" Ройне Изюмов. По его словам, ТИК оставила без рассмотрения документы инициаторов проведения референдума. Причина, по мнению Изюмова, формальная: члены инициативной группы подали документы для регистрации не в Центризбирком Карелии, а в Сортавальскую территориальную избирательную комиссию. В ТИК считают, что это противоречит нормам закона, а потому и группу нельзя регистрировать.

"Таким своим решением ТИК втравливает в судебный процесс не только себя и республиканский избирком, но и Центризбирком России. Дело в том, что в аналогичной ситуации члены ЦИК РФ - в лице секретаря Центризбиркома РФ М. Гришиной - как раз требовали от мурманских инициаторов референдума, чтобы те документы на регистрацию своей группы подавали в территориальный избирком, а не в региональный, как они поступили, поскольку брались они проводить местный референдум. По этой причине в Мурманской области несколько месяцев назад было отказано в проведении местного референдума. Там, к слову, тоже речь шла об объединении поселений/территорий", - отметил Ройне Изюмов.

По словам лидера карельских "справедливороссов", сортавальцы намерены обжаловать решение мзбирательной комиссии в суде. В качестве свидетеля в пользу инициативной группы они могут вызывать секретаря ЦИК РФ Гришину, уверен Изюмов.

"Интересным обещает быть зрелище. Сортавальский ТИК рискнёт оспаривать профессиональную компетентность членов ЦИК России?" – задается вопросом Изюмов.

Напомним, 28 июля в Сортавале прошел санкционированный митинг, на котором участники отстаивали свое право избирать главу города. Акцию решили провести после скандала, связанного с незаконным удалением в отставку главы города Сергея Крупина депутатами горсовета.

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Комментарии

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Рита
2020-08-05 13:40:16
Ладно, хоть и об стену ,но бьются, молодцы!
новый
2020-08-05 13:23:57
Шах и мат сортавальским протестунам.
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