Тина Канделаки легла под нож

Ведущая призналась, что ради красоты пошла на операцию.

Ведущая активно занимается спортом,хвастаясь идеальной фигурой в спортзале. Не меньше внимания Тина уделяет своему лицу. Она призналась, что выглядит моложе своих лет благодаря ежедневному уходу. По ее словам, это и кремы, и патчи, и уколы. Филлеры помогают избежать возрастных изменений.

Тина Канделаки призналась, что делала косметическую операцию, пишет Cosmopolitan. Она стремилась выглядеть совершенной, и ей не очень нравились мочки ее ушей. Так как звезда питает слабость к красивым и массивным серьгам, то ей пришлось прибегнуть к хитрости. Украшения оттягивали мочку, и та неэстетично провисала.

"Мне это очень не нравилось. Оказалось, это довольно частая проблема", – поделилась Канделаки.

Чтобы этого избежать, Тина обратилась к хирургу.

"Я зашила мочку уха, сделала небольшую косметическую операцию. Она длилась около часа. Но надо было потерпеть и где-то три месяца ходить с зашитыми ушами. Я проходила!", – отметила она.