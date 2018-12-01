Тина Канделаки объяснила происхождение баснословного состояния

Тина Канделаки решила прокомментировать ситуацию с квартирой за 100 миллионов рублей, которую она подарила сыну.

На днях в Сети разгорелось бурное обсуждение роскошного подарка, который Тина Канделки сделала 16-летнему сыну. Как оказалось, еще в 2017-м телеведущая переписала на наследника квартиру стоимостью более ста миллионов рублей. Разумеется, поклонников тут же заинтересовало, откуда у звезды взялись огромные деньги на покупку элитной недвижимости, сообщает "Стархит".

Тина, привыкшая откровенно говорить о волнующих ее вещах, решила не отмалчиваться. По словам звезды, она уже почти три десятилетия является популярным медийным лицом, поэтому может позволить себе покупку даже таких дорогих апартаментов.

"Я уже достаточно давно стала высокооплачиваемой телеведущей, мой непрерывный рабочий стаж составляет 26 лет. У меня хорошие контракты с разными брендами, я стала продюсером, вела программу, которая удостоилась ТЭФИ, перешла на работу в свой собственный бизнес, вернулась на телевидение, являюсь совладелицей ресторана. Косметика, выпускаемая моим брендом, также обогащает. Именно поэтому я могу позволить себе квартиру в ипотеку, шубу или сумку на выбор", — заявила телеведущая.

Канделаки не отрицает, что медийные личности, также как и представители власти, должны отчитываться об источниках своего дохода. Более того, Канделаки гордится тем, что платит налоги и является законопослушным гражданином.

Напомним, что Канделаки до недавних пор являлась обладательницей шикарных двухэтажных апартаментов в элитном районе Москвы. Однако эту недвижимость она еще в 2017 году переписала на сына. Теперь сама Тина проводит большую часто времени в загородном особняке, ремонтом которого занималась около трех лет.

"Я много могу рассказать о том, как зарабатывать деньги, чем успешно и занимаюсь на разнообразных лекциях. За них я также получаю гонорар. Планирую продолжать зарабатывать на территории нашей страны, и тратить средства тоже собираюсь именно здесь. Я честно плачу налоги и желаю этого всем остальным", — заявила звезда в Инстаграме.