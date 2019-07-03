Тина Канделаки показала грудь

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Продюсер и телеведущая снялась в наряде, не скрывающем пышную грудь.
Тина Канделаки показала поклонникам, как она расслабляется после трудового дня. На снимках телеведущая, облаченная в красный комбинезон, отдыхает на диване. На столике перед ней – блюда с любимыми кушаньями, пишет издание "Дни.ру".
Но вовсе не изыски грузинской кухни привлекли внимание подписчиков. Откровенное декольте костюма Тины Канделаки оставило мало простора воображению. Поклонников такое зрелище привело в восторг.
"Очень сексуальная", "Совсем не пошло", "Даже девушкам трудно не реагировать. Тина – огонь", – признали комментаторы.
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